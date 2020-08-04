شكرا لبحثكم عن خبر نجاة أسرة يمنية إثر إنهيار سور صنعاء القديمة بسبب الأمطار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، الإثنين، بنجاة أسرة يمنية مكونة من خمسة أفراد، إثر إنهيار سور صنعاء القديمة بسبب الأمطار الغزيرة.

وذكرت المصادرأن سور صنعاء القديمة انهار من الجهة الجنوبية و تسبب بهدم منزل المواطن فؤاد رزق.

ونوهت المصادر بأن السور أدى إلى دفن الدور الاول في منزل رزق بشكل كامل.

ونوهت المصادر بأن الدفاع المدني والجيران قاموا بإخراج المواطن وزوجته وأولاده الثلاثة.

وقبل ساعات، انهار سد الرونة المائي بمنطقة حبابة بمديرية ثلا، محافظة عمران، نتيجة تدفق السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

وكانت مصلحة الدفاع المدني، وجهت تحذيرا للمواطنين من الاقتراب أو التواجد في مجاري السيول والمستنقعات والمصبات المائية.

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