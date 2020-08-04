شكرا لبحثكم عن خبر بعد اعتذار انيس منصور...وزير سابق يوجه شكره ل ”شلال علي شايع” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه وزير يمني سابق رسالة شكر لمدير أمن عدن السابق اللواء شلال علي شائع. جاء ذلك في تغريدة للوزير السابق للاشغال العامة والطرق المهندس وحي أمام على موقع "تويتر" . وقال أمان في تغريدته: شكرا شلال .. تحمل المسئولية الامنية في اصعب وأعقد المراحل ، وحقق نجاحات بمكافحة الارهاب وكشف اوكاره وانجز كثير من المهام الصعبة رغم العراقيل والاخطاء. Advertisements وأضاف امان في تغريدته : نتمى له التوفيق في مهامه . وكان يوم امس أعلن الناشط المثير للجدل انيس منصور الصبيحي عن اعتذاره للواء شلال علي شايع عن الهجوم السابق ضده مؤكدا أن شلال لم يحقد على اي شخص خالفه وكان له دور في إطلاق سراح الكثير من ابناء عدن .

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