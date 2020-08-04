شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: مريم فنانة يمنية تغني وتعزف العود ببراعة .. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون في مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة يمنية تغني وتعزف على العود بطريقة فريدة . وقال ناشطون ان الفتاة تدعى مريم هائل وهي فنانة يمنية يافعة تغني باحساس كبير وتعزف على العود ببراعة قل أن يجيدها من هم في سنها. Advertisements

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