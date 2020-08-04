شكرا لمتابعة خبر عن أنباء : السلطات السعودية تتجاهل شكوى تقدم بها علي محسن الأحمر ومراقبون يعتبروها اول خطوة للاطاحة به .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سياسية عن رفض السلطات السعودية ، شكوى تقدم بها الفريق علي محسن الأحمر ، نائب الرئيس هادي المقيم معه منذ سنوات في الرياض .

وقالت المصادر ان الجنرال الأحمر تقدم بشكوى لدى السلطات السعودية ضد عدد من السياسين والاعلاميين السعوديين الذين يهاجمونه ويصفوه بالارهابي .

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واضافت المصادر ان السلطات السعودية تجاهلت شكوى علي محسن الأحمر ضد سياسيين واعلاميين سعوديين يهاجموه في قنوات تلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي”.

واشارت المصادر ان الحملة الكبيرة تأتي في اطار الصيغة المعدلة من اتفاق الرياض , لازاحة الاحمر من منصبه ، وترشيح شخصية بديلة تحظى بتوافق الجميع لمنصب نائب الرئيس تنقل له كافة الصلاحيات الرئاسية من هادي.

وكان مستشار وزير اعلام الشرعية مختار الرحبي قال في تغريدة له على تويتر ان مكتب الاحمر يعتزم اتخاذ اجراءات قانونية ضد كل من اساء للنائب .