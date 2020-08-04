شكرا لمتابعة خبر عن قائد اللواء الثالث حماية رئاسية يتوعد بحسم المعركة ضد قوات الانتقالي ويكشف عن اخر التطورات في أبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد أركان حرب محور أبين ، قائد اللواء الثالث حماية رئاسية ، العميد لؤي الزامكي تصاعد الاعتداءات على الجيش من قبل قوات المجلس الانتقالي ، في ظل الهدنة التي فرضها التحالف العربي بحسب قوله .

وقال الزامكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020م ، إن الاعتداءات الإرهابية على قوات الجيش تتكرر مؤكداً أن الرد سيكون حاسماً وأن قوات الجيش لن تسمع لأي صوت يمنعنا عن الرد.

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وحمل الزامكي ما اسماه رعاة اتفاق الرياض المسئولية وراء تصاعد انتهاكات قوات المجلس الانتقالي ضد الجيش.

وكان المتحدث باسم جبهة محور أبين في قوات المجلس الانتقالي محمد النقيب حمل ، الاحد الموافق 2 أغسطس 2020م ، القوات الحكومية في أبين بالتنسيق مع سماه جماعة الحوثي بهدف افشال آلية تنفيذ اتفاق الرياض حسب قوله.

‏وأضاف في تغريدة على تويتر، في جبهة أبين صعدت مليشيا الاخوان من خروقاتها إلى تنفيذ هجمات فاشلة بالتزامن مع تصعيد فاشل للحوثيين بجبهة كرش والضالع والساحل الغربي.

وكان المجلس الانتقالي قد أعلن تراجعه عن قرار الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية والعاصمة المؤقتة عدن، بعيد إعلان المملكة العربية السعودية آلية جديدة لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض.