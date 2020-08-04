شكرا لمتابعة خبر عن عضو المجلس السياسي الأعلى يدعو لتشكيل لجان لمعرفة أسباب إنهيار السدود والطرقات وضم المقصرين بالبناء للقائمة السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية.. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن القيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي ، الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020م ، عن قائمة سوداء لمقاولي السدود والطرقات.

وقال محمد علي الحوثي ، عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى ، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر ، ‏ندعو الجهات المختصة ببناء السدود لتشكيل لجان لمعرفة أسباب إنهيار السدود ، فإن كان خللا فنيا ناتجا عن قصور في التنفيذ أو مخالفة للمواصفات فتتم مسائلة المقاولين والمنفذين والمهندسين ، ووضع من تثبت إدانته في القائمة السوداء ، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية. واضاف: وكذلك بالنسبة للطرقات.

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وتسببت الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية ، بإنهيار عدد من السدود وتشقق الطرقات في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.