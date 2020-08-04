شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفنانة التي لعبت دور "حليمة" في مسلسل "أرطغرل " ..شاهدو كيف ظهرت في مسلسلها الجديد ..تغيرت ملامحها واصبحت شديدة الجمال كأنها فلقة قمر. .."صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد مضيّ أسابيع على انسحابها من الحلقات الأخيرة من الموسم الرابع من مسلسل “قيامة أرطغرل”، الذي أدّت فيه دور السلطانة حليمة، وافقت الممثلة التركية إسراء بيلجيتش على مشاركة تولغاهان سايشمان بطولة مسلسله الجديد “نور حياتي” الذي سيؤدي فيه دور قبطان يدعى يلماز كارابي، وسيخرجه يوسف بيرهاسان.

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• هل تذكرون الفنانة التي لعبت دور "حليمة" في مسلسل "أرطغرل " ..شاهدو كيف ظهرت في مسلسلها الجديد ..تغيرت ملامحها واصبحت شديدة الجمال كأنها فلقة قمر. .."صور"

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وسيباشر الثنائي التصوير فور عودة تولغاهان من إجازته التي يمضيها برفقة زوجته ألميدا أبازي في شواطىء سان تروبيز على متن باخرة سياحية، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في سبتمبر في تركيا.

وبهذا الإعلان الرسمي تم نفي شائعة مشاركة ألميدا بطولة مسلسل زوجها تولغاهان سايشمان الجديد، وهي الشائعة التي انتشرت في الأيام الأخيرة بقوة.

يذكر أنّ ألميدا لم تقدّم بعد أي عمل فنّي مهم منذ زواجها.