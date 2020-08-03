هكذا تحول أهم شارع وخط شرياني وسط العاصمة صنعاء إلى بحيرة من المياة (صور )

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يزيد بن سلمان - شبوة - تحولت سايلة صنعاء الى بحيرة من المياه نتيجة هطول امطار غزيرة شهدتها بالامس. وحصل كريتر سكاي على صور يظهر فيها السيول من أمطار ليلة أمس. Advertisements ويظهر في الصور سيول تغرق سايلة صنعاء التي شهدت بالامس امطار غزيرة. واغلقت السايلة منذ امس نتيجة تكدس المياه فيها .

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