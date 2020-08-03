شكرا لبحثكم عن خبر وفاة ”شيخ الشافعية ” السيد أحمد القديمي الوصابي بمكة المكرمة (السيرة الذاتية) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي السيد أحمد بن عبدالله الرقيمي القديمي، الوصابي من فقهاء الشافعية بمكة المكرمة، والمدرسين بالمسجد الحرام , يوم امس الاحد بمكة المكرمة ، بعد ٩١ سنة من التعلم والتعليم.

وتوفي السيد القديمي بمستشفى عرفات بعد معاناة مع المرض، وتم دفنه بمقبرة الشهداء بالشرائع بمكة المكرمة .

(السيرة الذاتية )

اسمه : أبو محمد (أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز الرقيمي القديمي الشافعي المكي ).

ولادته : ولد عام 1350هـ بقرية وصاب بن علي السافل باليمن السعيد .

نشأته : نشأ في حجر والديه (رحمهما الله) وفي بيت فضل وعلم ، وتربى في دار جده حيث تلقى مبادئ العلوم على والده السيد عبدالله وعمه السيد محمد رحمهم الله رحمة الأبرار ، وبعد وفاتهما لازم ابني عمه (السيد خالد بن عبد الباقي الرقيمي ، والسيد أحمد بن عبد الباقي الرقيمي ) ملازمة الظل للشاخص فأخذ عنهما جميع العلوم والفنون إلى عام 1384هـ حيث قدم مكة المكرمة بقصد الحج وطلب العلم الشريف والمجاورة فحقق الله له ما يريد, فنهل من معين العلماء في البلد الحرام ومن الوافدين , ثم التحق بمعهد الحرم ونال شهادته ، والتحق بجامعة أم القرى كلية الشريعة ونال شهادتها عام 1401هـ .

شيوخه : منهم الأربعة المذكورين أعلاه وغيرهم من علماء اليمن السعيد رحمهم الله أجمعين , وفي الحرمين أخذ وتلقى وزاحم كبار علمائها ووافديها نخص منهم :

1- الشيخ : عمر اليافعي اليمني المكي المدني رحمه الله

2- الشيخ : سالم باطالب الحضرمي اليمني المكي رحمه الله

3- الشيخ : محمد العربي التباني رحمه الله

4- السيد : علوي بن عباس المالكي الحسني رحمه الله

5- الشيخ : محمد خير بن يار محمد الهندي رحمه الله

6- الشيخ : حسن بن محمد مشاط رحمه الله

7- الشيخ : عبد الله بن أحمد دردوم رحمه الله

8- الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله السبيل الغيهبي رحمه الله

9- الشيخ : عثمان بن محمد سعيد تنكل رحمه الله

10- الشيخ : محمد نور بن سيف بن هلال رحمه الله

11- الشيخ : محمد بن أمين الكتبي الحسني رحمه الله

12- الشيخ : محمد ياسين الفاداني رحمه الله

13- الشيخ : عبد الله بن سعيد اللحجي رحمه الله

14- السيد : محمد بن أمين مرداد رحمه الله

15- الشيخ : محمد بن عوض منقش الزبيدي رحمه الله

16- الشيخ : إبراهيم بن داود فطاني رحمه الله

17- الشيخ : أحمد بن محمد سردار الحلبي رحمه الله

18- السيد : عبدالله بن محمد بن محمد الصديق الغماري رحمه الله

19- السيد : عبدالعزيز بن محمد بن محمد الصديق الغماري رحمه الله

20- السيد : محمد بن إبراهيم الفاسي رحمه الله

21- الشيخ : عبد الفتاح بن حسين راوه رحمه الله

22- السيد : محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله

23- الشيخ : عبد الرحمن بن محمود الجهني الشافعي المدني رحمه الله

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24- السيد : عبد المقصود بن سعد الحسني الأزهري رحمه الله

25- الشيخ : إسماعيل بن عثمان زين رحمه الله

26- الشيخ : صالح الأركاني رحمه الله

27- الشيخ : عبد القادر كرامة البخاري رحمه الله

28- السيد : عبد الله بن عبد القادر التليدي متع الله بحياته

29- الشيخ : محمد الأمين بن عبد الله الهرري متع الله بحياته

30- الشيخ : يحيى بن عثمان المدرس متع الله بحياته

31- الشيخ : أحمد بن محمد نور بن سيف متع الله بحياته وغيـــرهم ..

دروسه : شارك العلماء في التدريس بالمسجد الحرام في أكثر من مكان اعتبارا من عام 1390هـ إلى عام 1399هـ , وبداره العامرة بشارع المنصور وقف المدرسة الصولتية كعادة علماء البلد الحرام .

طلابه : للسيد طلاب من شتى البلاد الإسلامية وخصوصا من الحرمين الشريفين ومن الأحساء والخليج وإندونيسيا وماليزيا واليمن والسودان والشام وغيرها ..

ومن أبرز طلابه : السيد نبيل الغمري , والدكتور هاني عبد الشكور , والشيخ محمد علي الحتيرشي , والشيخ محمد نبيل التكروني وغيرهم ..

مؤلفاته : كان ولازال السيد أحمد حفظه الله باذلاً نفسه للعلم تدريساً وإفادةً , رغم كبر سنه ومرضه الذي أقعده الفراش الأمر الذي صرفه عن التأليف إلا أنه ألف عدة رسائل منها :

•رسالة في الرد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أمور الدنيا فيصيب ويخطئ .

•ورسالة في وقوع طلاق الثلاث.

•ورسالة في العقيدة وغيرها ، وجميعها مخطوطة إضافة إلى بعض التقييدات والتقريرات والتعليقات والحواشي على أغلب الكتب التي درسها في جميع العلوم ..

وظائفه :

1-مدرسا بالمسجد الحرام

2-التشرف بتنظيف المسجد الحرام في بداية قدومه من اليمن السعيد

3-مدرسا بالمدرسة الفخرية

4-مدرسا في مدرسة دار العلوم الدينية

5-مدرسا بالمدرسة الصولتية إلى عام 1428هـ حيث أقعده المرض

6-مدرسا بمعهد السيد محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى.

يقول السيد حفظه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ( إن لم يكن لك قوة وملكة , تقع في مهلكة) .

صفاته : مفخرة العلماء , السالك سبيل أسلافه في نشر العلوم مع التواضع التام , والإقبال على الشأن , وترك البهرجة وابتغاء الجاه في الناس فرفع الله قدره ونشر بين الناس ذكره , وأثابه خيرا فيما أفاد , ويعد مفتي الشافعية بمكة المحمية حفظه الله وبارك في أوقاته ومتع بحياته ونفع به في الدارين آمين .

حالته الاجتماعية : متزوج وله سبع أولاد خمسة ذكور وهم ( حيدر, ومحمد كبير , وطاهر , وعبدالله , ومحمد صغير) وبنتان إحداهن توفيت قبل سنوات وقد تزوجت بالسيد طالب الرقيمي ابن عم السيد أحمد الرقيمي ، والثانية متزوجة بالسيد محضار الزواوي متع الله بحياة السيد وأبنائه .

وفاته : انتقل إلى رحمة الله تعالى ضحى يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر ذي الحجة لعام ١٤٤١هجرية بمستشفى عرفات بعد معاناة مع المرض، وتم دفنه بمقبرة الشهداء بالشرائع بعد صلاة العشاء لهذا اليوم الأحد ١٤٤١/١٢/١٢هجرية