شكرا لبحثكم عن خبر إب.. وفاة وإصابة 3 أشخاص جراء انهيار صخري بعزلة الأعماس بالسدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفي شخص وأصيب اثنان آخران، الاثنين 3 أغسطس /آب 2020، جراء انهيار صخري فوق قرية الأحواد بعزلة الأعماس بمديرية السدة التابعة لمحافظة إب، وسط اليمن.
وأوضحت مصادر محلية أن الانهيار الصخري أودى بحياة شخص ويدعى أحمد علي صالح وتسبب بجروح لشخصين إثر مرورهم بسيارة.
وفي التفاصيل، ذكرت المصادر، أن السقوط الصخري وقع فوق قرية الأحواد، على الخط الفرعي لقرى بيت الفائق الاحواد الجلبي وادي هلال، وقد سقطت صخرة أثناء مرور سيارة من بيت الفائق.
وبينت المصادر، أن السيارة تابعة للمواطن عبدالفتاح اسماعيل الفائق واصابته بالغه، كما أصيب محمد نبيل الفائق وهو أحد الركاب، وتوفي أحمد علي صالح أحمد الفائق وهو أحد الركاب.
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