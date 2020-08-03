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عدن - ياسمين التهامي - الشوافي يفاجئ الجميع ويكشف هذا ماسيحدث خلال الـ 24 ساعة القادمة وتوقعات اعلى متوسط هطول للامطار

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الفلكي عدنان الشوافي



1 - اهم المحافظات المتوقع عليها اعلى هطول الحديدة.

2 - اهم النطاقات/المناطق بشكل عام المرتفعات الشمالية غربية و الهضاب الداخلية المحاذية وتمتد غربا الى سواحل حجة و الحديدة. ( من صعدة و حجة الى صنعاء و ذمار و غربا الى الحديدة و ما بينهما من محافظات و قد تمتد الى اجزاء من مارب و الجوف)



3 - المرتفعات الجنوبية غربية و اجزاء من السواحل الجنوبية.



4- بقية المحافظات، بشكل عام فان تاثيرات الحالة الماطرة على كامل اليمن من شرقها الى غربها دون استثناء