شكرا لقرائتكم خبر عن الشوافي يفاجئ الجميع ويكشف هذا ماسيحدث خلال الـ 24 ساعة القادمة وتوقعات اعلى متوسط هطول للامطار والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الشوافي يفاجئ الجميع ويكشف هذا ماسيحدث خلال الـ 24 ساعة القادمة وتوقعات اعلى متوسط هطول للامطار
الفلكي عدنان الشوافي
1 - اهم المحافظات المتوقع عليها اعلى هطول الحديدة.
2 - اهم النطاقات/المناطق بشكل عام المرتفعات الشمالية غربية و الهضاب الداخلية المحاذية وتمتد غربا الى سواحل حجة و الحديدة. ( من صعدة و حجة الى صنعاء و ذمار و غربا الى الحديدة و ما بينهما من محافظات و قد تمتد الى اجزاء من مارب و الجوف)
3 - المرتفعات الجنوبية غربية و اجزاء من السواحل الجنوبية.
4- بقية المحافظات، بشكل عام فان تاثيرات الحالة الماطرة على كامل اليمن من شرقها الى غربها دون استثناء
كانت هذه تفاصيل خبر الشوافي يفاجئ الجميع ويكشف هذا ماسيحدث خلال الـ 24 ساعة القادمة وتوقعات اعلى متوسط هطول للامطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.