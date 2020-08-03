شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الحوثي يوجه دعوة هامة عقب انهيار سد الرونة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دعاء عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إلى تشكيل لجان لمعرفة اسباب انهيار السدود والطرقات.
وقال محمد علي الحوثي في تغريدة له على تويتر ندعو الجهات المختصة عن بناء السدود لتشكيل لجان لمعرفة أسباب انهيار السدود.
وأشار فإن كان خللا فنيا ناتجا عن قصور في التنفيذ أو مخالفة للمواصفات فتتم مسائلة المقاولين والمنفذين والمهندسين، ووضع من تثبت إدانته في القائمة السوداء، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية.
كما قال في تغريدته ” وكذلك بالنسبة للطرقات.
ندعو الجهات المختصة عن بناء السدود لتشكيل لجان لمعرفة أسباب انهيار السدود
فإن كان خللا فنيا ناتجا عن قصور في التنفيذ
أو مخالفة للمواصفات فتتم مسائلة المقاولين والمنفذين والمهندسين، ووضع من تثبت إدانته في القائمة السوداء، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية.
وكذلك بالنسبة للطرقات
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi)
ندعو الجهات المختصة عن بناء السدود لتشكيل لجان لمعرفة أسباب انهيار السدود— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 3, 2020
فإن كان خللا فنيا ناتجا عن قصور في التنفيذ
أو مخالفة للمواصفات فتتم مسائلة المقاولين والمنفذين والمهندسين، ووضع من تثبت إدانته في القائمة السوداء، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية.
وكذلك بالنسبة للطرقات
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