شكرا لمتابعة خبر عن عضو الملجس الانتقالي المفاوض يكشف عن موعد بدء مشاورات تشكيل الحكومة والتحالف أعطى ضمانات لتنفيذ الإتفاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏أعلن القيادي في الانتقالي الجنوبي وعضو هيئة رئاسة الإنتقالي الجنوبي عضو الفريق المفاوض علي الكثيري ، عن موعد بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بين الانتقالي والشرعية . ‏وقال الكثيري انه في مطلع الأسبوع المقبل ستبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل ... الرعب وهلع يجتاح أمريكا والرئيس ترامب يعلن حالة الطواريء ... ليس بسبب فيروس كورونا في ثالث أيام عيد الأضحى .... إستقرار نسبي لاخر تحديثات أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية في صنعاء وعدن نجل الرئيس الأسبق علي سالم البيض يرفع الرأية البيضاء ويعلنها بكل صراحة ... الزبيدي ضحك على الجنوبيين وطعنهم في ظهورهم وحقق مكاسب شخصية كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) Advertisements أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واكد الكثيري أن ايادي الانتقالي ممدودة لتنفيذ اتفاق الرياض ، مشيرا إلى أنهم مستعدون للخيارات الأخرى . وأوضح الكثيري أن المليونيات التي نظمها الانتقالي أعطتهم زخما في مفاوضات ومشاورات الرياض . وأعلن الكثيري أن التحالف العربي أعطى ضمانات لتنفيذ اتفاق الرياض. واختتم الكثيري قوله بإن الإدارة الذاتية كانت وسيلة لإيجاد حلول لملفات الخدمات ، وليست غاية في حد ذاتها مؤكدا أنه سيتم حلحلة هذه الملفات عبر السلطات المحلية في المحافظات حيث سيتم تغيير المحافظين في كل المحافظات الجنوبية .

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