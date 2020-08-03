شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديوهات : مشاهد مهيبة لسيول سد مأرب التي تدفقت كالجبال على وادي عبيدة لأول مرة في تاريخ السد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقبل عدد كثير من أبناء محافظة مأرب وغيرها من المحافظات الأخرى ، لرؤية مشهد هو الأول من نوعه لسد مأرب منذ تأسيسه قبل 35 عاما.

وقد سبق عملية منساح السد حملة من الترهيب والاشاعات بثها الاعلام الحوثي ، تمثلت أخطرها في بث اشاعات أن المنساح يرتفع سته متر فوق سد مأرب ، وهو ما يهدد انفجار السد ، لكن الواقع كشف أن الشركة التركية التي نفذت المشروع كانت دقيقة في حساباتها ودقة تفاصيلها الهندسية.

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