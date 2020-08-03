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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على دراسة: تناول الكثير من الشوكولاتة قد يحفز الإصابة بسرطان قاتل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ دراسة حديثة أن تناول الكثير من الشوكولاتة، يمكنه أن يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء. وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تتفاعل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الشوكولاتة مع بكتيريا الأمعاء. امرأة بصدد تناول قطعة شوكولاتة عليها صرصور الليل © AFP 2020 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN دراسة جديدة حول دور الشوكولاتة الداكنة في فقدان الوزن وأجرى الباحثون اختبارات على الفئران، حيث أدخلوا إلى أجسادها البروتين المتحور في القولون، ما جعل سرطاناتها أسوأ. وقال فريق البحث من الجامعة العبرية في القدس، إن ذلك الاكتشاف يفسر سبب بدء معظم سرطانات الجهاز الهضمي في القولون. وأوضح الباحثون أن هؤلاء المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ينبغي عليهم فحص الأمعاء بشكل أكثر تكرارا، والتفكير في الأطعمة التي يتناولونها. يذكر أنه عادة ما تكون مضادات الأكسدة جيدة للصحة وتحمي الخلايا من مسببات أمراض القلب والسرطان والعديد من الأمراض الأخرى. دراسة حديثة أن تناول الكثير من الشوكولاتة، يمكنه أن يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء. وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تتفاعل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الشوكولاتة مع بكتيريا الأمعاء. امرأة بصدد تناول قطعة شوكولاتة عليها صرصور الليل © AFP 2020 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN دراسة جديدة حول دور الشوكولاتة الداكنة في فقدان الوزن وأجرى الباحثون اختبارات على الفئران، حيث أدخلوا إلى أجسادها البروتين المتحور في القولون، ما جعل سرطاناتها أسوأ. وقال فريق البحث من الجامعة العبرية في القدس، إن ذلك الاكتشاف يفسر سبب بدء معظم سرطانات الجهاز الهضمي في القولون. وأوضح الباحثون أن هؤلاء المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ينبغي عليهم فحص الأمعاء بشكل أكثر تكرارا، والتفكير في الأطعمة التي يتناولونها. يذكر أنه عادة ما تكون مضادات الأكسدة جيدة للصحة وتحمي الخلايا من مسببات أمراض القلب والسرطان والعديد من الأمراض الأخرى.

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