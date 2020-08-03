شكرا لقرائتكم خبر عن واتسآب يستعد لإطلاق "ميزة ينتظرها الجميع" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ تقارير أن تطبيق "واتسآب" سيطرح ميزة جديدة تتيح كتم صوت المجموعات والدردشات الفردية المزعجة، بصورة نهائية. ومن المقرر أن يتم اعتماد التقنية الجديدة في النسخة التجريبية "بيتا" عبر نظام تشغيل أندرويد. ستمكن "واتسآب" المستخدمين من تحديد مدة كتم أي إشعارات من دردشات فردية أو مجموعات، على أن تبدأ من 8 ساعات وتصل إلى عام كامل. كما سيتم إضافة أيقونة "دائماً" إلى خانة المدة والتي من شأنها أن تسمح بكتم الإشعارات بصورة نهائية. ١٢:٤٧ م · ٣ أغسطس ٢٠٢٠ #Whatsapp to roll out a new feature enabling users to "Mute Always' individuals or group chats.#UAE_BARQ_EN pic.twitter.com/ogB7y005ma — UAE BARQ (@UAE_BARQ_EN) August 3, 2020 تقارير أن تطبيق "واتسآب" سيطرح ميزة جديدة تتيح كتم صوت المجموعات والدردشات الفردية المزعجة، بصورة نهائية. ومن المقرر أن يتم اعتماد التقنية الجديدة في النسخة التجريبية "بيتا" عبر نظام تشغيل أندرويد. ستمكن "واتسآب" المستخدمين من تحديد مدة كتم أي إشعارات من دردشات فردية أو مجموعات، على أن تبدأ من 8 ساعات وتصل إلى عام كامل. كما سيتم إضافة أيقونة "دائماً" إلى خانة المدة والتي من شأنها أن تسمح بكتم الإشعارات بصورة نهائية. ١٢:٤٧ م · ٣ أغسطس ٢٠٢٠

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