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عدن - ياسمين التهامي - تدمير عشرات المنازل وتضرر بنايات جراء انهيار سد الرونة شمال صنعاء !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت الأمطار الغزيرة، اليوم الاثنين، في انهيار سد الرونة شمال غرب العاصمة صنعاء، وتدمير عشرات المنازل والممتلكات. القاهرة- سبوتنيك وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عمران، لوكالة "سبوتنيك"، أن سد الرونة في مدينة حبابة بمديرية ثلا جنوبي عمران، انهار بعد امتلائه جراء أمطار غزيرة استمرت ساعات. وأضاف أن فيضانات اجتاحت مدينة ثلا تسببت في انهيار منازل قديمة وتضرر أخرى وفقدان ممتلكات. وذكر أن سيولا جارفة ناجمة عن انهيار السد وصلت إلى وادي ضيان في طريقها إلى مدينة عمران ذات الكثافة السكانية العالية، ما ينذر بحدوث كارثة. في السياق، تعرض سد آل الجريف في منطقة الأعروش بمديرية خولان جنوب شرقي صنعاء، إلى أضرار نتيجة الأمطار الغزيرة وسيولها، وهو ما يهدد القرى القريبة منه حال انهياره. وحسب تقرير أممي يوجد في اليمن نحو 347 سدًا وحاجزًا مائيًا، مرت سنوات على معظمها من دون أن تخضع للصيانة، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا بانهيارها خاصة مع زيادة معدل هطول الأمطار. ت الأمطار الغزيرة، اليوم الاثنين، في انهيار سد الرونة شمال غرب العاصمة صنعاء، وتدمير عشرات المنازل والممتلكات. القاهرة- سبوتنيك وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عمران، لوكالة "سبوتنيك"، أن سد الرونة في مدينة حبابة بمديرية ثلا جنوبي عمران، انهار بعد امتلائه جراء أمطار غزيرة استمرت ساعات. وأضاف أن فيضانات اجتاحت مدينة ثلا تسببت في انهيار منازل قديمة وتضرر أخرى وفقدان ممتلكات. وذكر أن سيولا جارفة ناجمة عن انهيار السد وصلت إلى وادي ضيان في طريقها إلى مدينة عمران ذات الكثافة السكانية العالية، ما ينذر بحدوث كارثة. في السياق، تعرض سد آل الجريف في منطقة الأعروش بمديرية خولان جنوب شرقي صنعاء، إلى أضرار نتيجة الأمطار الغزيرة وسيولها، وهو ما يهدد القرى القريبة منه حال انهياره. وحسب تقرير أممي يوجد في اليمن نحو 347 سدًا وحاجزًا مائيًا، مرت سنوات على معظمها من دون أن تخضع للصيانة، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا بانهيارها خاصة مع زيادة معدل هطول الأمطار.

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