شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السورية تعثر على "كنز" في منزل "متسول" توفى منذ أيام... صور ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الداخلية السورية تعثر على "كنز" في منزل "متسول" توفى منذ أيام... صور !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ s://m.facebook.com/syrianmoi/photos/pcb.1164972197220636/1164971863887336/?type=3&source=48&__tn__=EH-R كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل اكتشاف وفاة رجل كان يعمل "متسولا" وكمية الأموال التي تم العثور عليها داخل منزله. وجاء على صفحة الوزارة على "فيسبوك" اليوم الإثنين: "ورد اتصال إلى قسم شرطة التضامن بدمشق من أحد المواطنين القاطنين في حي الزهور بوجود رائحة غريبة تنبعث من أحد المنازل". وأضافت: "توجهت دورية إلى المكان وتم استدعاء الأدلة الجنائية وإعلام النيابة العامة في دمشق والتي أوعزت بفتح المنزل لاستكشاف ما يوجد بداخله، وبدخول المنزل شوهد جثة رجل في العقد السابع من العمر متوفي منذ عدة أيام، تم إبلاغ مديرية صحة دمشق وبعد إجراء الكشف الطبي والقضائي تبين أنها وفاة طبيعية وتم نقل جثمان المتوفي إلى مشفى دمشق" . وقالت الصفحة: "بتحري المنزل من قبل قسم شرطة التضامن بحضور قاضي النيابة العامة في دمشق عثر على أكياس بضمنها مبالغ مالية من فئات قديمة وجديدة ( ورقية ومعدنية، حوالي مليون ونصف المليون) وأوراق ملكية عقارات وبسؤال الجوار تبين أن المتوفي كان يعمل "متسولآ" كما أفاد أحد الجوار بأنهم كانوا يتصدقون عليه بالطعام والشراب واللباس" . وأشارت: "وبعد الاطلاع على أوراق الملكية تبين أن لديه ( مزرعة في الشاغور بساتين). تم تنظيم الضبط اللازم وتسليم المبلغ المالي إلى مصرف سوريا المركزي وإيداع الأوراق الرسمية لدى القصر العدلي بدمشق. منذ ساعتين https://m.facebook.com/syrianmoi/posts/1164972197220636?refsrc=http%3A%2F%2Farabic.sputniknews.com%2Fmosaic%2F202008031046176989-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D9%2583%25D8%25B4%25D9%2581-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D9%2588%25D8%25AC%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2584-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B2%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B0-%25D8%25A3%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%2F s://m.facebook.com/syrianmoi/photos/pcb.1164972197220636/1164971863887336/?type=3&source=48&__tn__=EH-R كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل اكتشاف وفاة رجل كان يعمل "متسولا" وكمية الأموال التي تم العثور عليها داخل منزله. وجاء على صفحة الوزارة على "فيسبوك" اليوم الإثنين: "ورد اتصال إلى قسم شرطة التضامن بدمشق من أحد المواطنين القاطنين في حي الزهور بوجود رائحة غريبة تنبعث من أحد المنازل". وأضافت: "توجهت دورية إلى المكان وتم استدعاء الأدلة الجنائية وإعلام النيابة العامة في دمشق والتي أوعزت بفتح المنزل لاستكشاف ما يوجد بداخله، وبدخول المنزل شوهد جثة رجل في العقد السابع من العمر متوفي منذ عدة أيام، تم إبلاغ مديرية صحة دمشق وبعد إجراء الكشف الطبي والقضائي تبين أنها وفاة طبيعية وتم نقل جثمان المتوفي إلى مشفى دمشق" . وقالت الصفحة: "بتحري المنزل من قبل قسم شرطة التضامن بحضور قاضي النيابة العامة في دمشق عثر على أكياس بضمنها مبالغ مالية من فئات قديمة وجديدة ( ورقية ومعدنية، حوالي مليون ونصف المليون) وأوراق ملكية عقارات وبسؤال الجوار تبين أن المتوفي كان يعمل "متسولآ" كما أفاد أحد الجوار بأنهم كانوا يتصدقون عليه بالطعام والشراب واللباس" . وأشارت: "وبعد الاطلاع على أوراق الملكية تبين أن لديه ( مزرعة في الشاغور بساتين). تم تنظيم الضبط اللازم وتسليم المبلغ المالي إلى مصرف سوريا المركزي وإيداع الأوراق الرسمية لدى القصر العدلي بدمشق. منذ ساعتين https://m.facebook.com/syrianmoi/posts/1164972197220636?refsrc=http%3A%2F%2Farabic.sputniknews.com%2Fmosaic%2F202008031046176989-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D9%2583%25D8%25B4%25D9%2581-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D9%2588%25D8%25AC%25D8%25AF-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%2584-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B2%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B0-%25D8%25A3%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%2F

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