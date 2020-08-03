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عدن - ياسمين التهامي - امرأة تنتقم من زوجها بجريمة "مروعة" في المغرب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مدينة مراكش المغربية جريمة وصفت بـ"المروعة"، بعدما أقدمت امرأة على قتل طفلي زوجها. وبحسب موقع "هسبرس"، اعترفت السيدة التي تبلغ من العمر 50 عاما بجريمتها خلال التحقيقات، موضحة أنها قتلت الطفلين بدافع الانتقام من زوجها الذي زعمت أنه يخونها. وقامت السيدة بخنق الطفل البالغ من العمر 12 عاما، ثم وجهت طعنة قاتلة لشقيقته صاحبة الـ14 عاما. ولم يستطع الأب أن يستوعب الجريمة، ليصاب بنوبة هستيرية حادة استدعت نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية. ووجهت الشرطة القضائية، تهمة القتل العمد إلى السيدة. مدينة مراكش المغربية جريمة وصفت بـ"المروعة"، بعدما أقدمت امرأة على قتل طفلي زوجها. وبحسب موقع "هسبرس"، اعترفت السيدة التي تبلغ من العمر 50 عاما بجريمتها خلال التحقيقات، موضحة أنها قتلت الطفلين بدافع الانتقام من زوجها الذي زعمت أنه يخونها. وقامت السيدة بخنق الطفل البالغ من العمر 12 عاما، ثم وجهت طعنة قاتلة لشقيقته صاحبة الـ14 عاما. ولم يستطع الأب أن يستوعب الجريمة، ليصاب بنوبة هستيرية حادة استدعت نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية. ووجهت الشرطة القضائية، تهمة القتل العمد إلى السيدة.

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