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عدن - ياسمين التهامي - وردنا للتو انفجار في إيران يسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ شخص وأصيب 13 آخرين، في انفجار بأحد خزانات مصنع للمواد الغذائية قرب مدينة مشهد شمال شرقي إيران. وبحسب وكالة "تسنيم"، قالت دائرة الطورائ في مدينة جناران قرب مدينة مشهد، إن "انفجارا وقع في أحد خزانات مصنع لإنتاج المواد الغذائية في المدينة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين بجروح". وأشار رئيس مديرية الصناعة في محافظة جناران، إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار هو عدم إغلاق باب خزان المواد الأولية". وأتم رئيس مديرية الصناعة في محافظة جناران "عدم إغلاق الباب أدى لانسكاب المواد المنصهرة خارج الخزان، ما تسبب في الحادث". شخص وأصيب 13 آخرين، في انفجار بأحد خزانات مصنع للمواد الغذائية قرب مدينة مشهد شمال شرقي إيران. وبحسب وكالة "تسنيم"، قالت دائرة الطورائ في مدينة جناران قرب مدينة مشهد، إن "انفجارا وقع في أحد خزانات مصنع لإنتاج المواد الغذائية في المدينة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين بجروح". وأشار رئيس مديرية الصناعة في محافظة جناران، إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار هو عدم إغلاق باب خزان المواد الأولية". وأتم رئيس مديرية الصناعة في محافظة جناران "عدم إغلاق الباب أدى لانسكاب المواد المنصهرة خارج الخزان، ما تسبب في الحادث".

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