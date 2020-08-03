شرطة تعز تلقي القبض على مطلوب للأمن متورط بجريمة قتل

قال مصدر أمني اليوم الاثنين، إن شرطة محافظة تعز ألقت القبض مساء أمس الأحد على مطلوباً أمنياً متورط في جريمة قتل أحد المواطنين.



وأوضح المصدر لـ"يمن شباب نت" أن المطلوب أمنيًا يدعى (ع. ر)، وهو متورط في قتل المواطن شهاب أمين الجيلاني في منطقة الخط الدائري لأسباب مجهولة.



وأضاف المصدر "أن الأجهزة الأمنية أودعت الجاني في الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه والتحقيق معه لكشف ملابسات الجريمة".

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