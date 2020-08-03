وزير الإعلام يستنكر تقييد المليشيا لحركة البرلمانيين والشخصيات السياسية بمناطق سيطرتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

عبر وزير الاعلام معمر الارياني عن استنكاره الشديد للأساليب القذرة التي تستخدمها مليشيا الحوثي لتقييد حركة ما تبقى من أعضاء مجلس النواب والشخصيات السياسية والاجتماعية المتواجدين ضمن مناطق سيطرتها.



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وأوضح وزير الاعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان مليشيا الحوثي وجهت عناصرها الأمنية بوضع أعضاء البرلمان والشورى مع اسرهم ومرافقيهم رهائن في منازلهم ومنعهم من التحرك خارج العاصمة المختطفة صنعاء.

وأشار الارياني الى ان المذكرة الموجهة من احد قيادات مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة ‎صنعاء تكشف الوضع الذي يعيشه ما تبقى من أعضاء مجلسي النواب والشورى وغيرهم من العاملين ضمن سلطة الانقلاب القاطنين في مناطق سيطرة المليشيا، وانهم محتجزين بقوة السلاح في صنعاء ولا يسمح لهم بالخروج منها.

وأكد الارياني أن ‏المذكرة تعكس حالة النفور العام من مليشيا الحوثي وانعدام الثقة بين مكونات الانقلاب وحجم المخاوف التي تسيطر على قيادات المليشيا من التحاق باقي النواب بغالبية البرلمان التي انحازت للشرعية وانتقلت للمناطق المحررة، ومخاوفها من ترك المغرر بهم في جبهات القتال للسلاح وعودتهم لمنازلهم.