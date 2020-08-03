شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسيير قافلة شعبية لدعم الجيش الوطني في نهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران، بالدعم الشعبي لأبطال القوات المسلحة.



وعبر جبران خلال استقباله قافلة شعبية لدعم ابطال الجيش في نهم قدمتها هيئة الإسناد الشعبي بمحافظة عمران، عن شكرهم للدعم السخي، ومساندتهم للوحدات العسكرية في معركتها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

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