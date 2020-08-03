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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاحد الموافق 3 أغسطس 2020 وهي كالتالي :
وزير الدفاع: اليمن ستظل عصية على مشروع الحوثي والأطماع الإيرانية
https://www.elyamnelaraby.com/493808
مقتل مواطن واثنين من أطفاله بانفجار لغم حوثي جنوب الحديدة
http://elyamnelaraby.com/493795
التحالف يقصف مواقع للمليشيات في كتاف بصعدة
https://www.elyamnelaraby.com/493793
تحذيرات بعد انهيار سد مائي في عمران
https://www.elyamnelaraby.com/493788
https://www.elyamnelaraby.com/493762
قوات الجيش تسقط مسيَّرة حوثية في الجوف
https://www.elyamnelaraby.com/493786
التحالف يقصف مواقع للمليشيا في محافظة الجوف
https://www.elyamnelaraby.com/493783
محافظ شبوة يتفقد عدد من النقاط الأمنية والمعسكرات
https://www.elyamnelaraby.com/493774
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