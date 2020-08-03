أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاحد الموافق 3 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

وزير الدفاع: اليمن ستظل عصية على مشروع الحوثي والأطماع الإيرانية https://www.elyamnelaraby.com/493808 مقتل مواطن واثنين من أطفاله بانفجار لغم حوثي جنوب الحديدة http://elyamnelaraby.com/493795 التحالف يقصف مواقع للمليشيات في كتاف بصعدة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/493793 تحذيرات بعد انهيار سد مائي في عمران https://www.elyamnelaraby.com/493788 https://www.elyamnelaraby.com/493762 قوات الجيش تسقط مسيَّرة حوثية في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/493786 التحالف يقصف مواقع للمليشيا في محافظة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/493783 محافظ شبوة يتفقد عدد من النقاط الأمنية والمعسكرات https://www.elyamnelaraby.com/493774

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