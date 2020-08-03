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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

أبرز عناوين

متابعات_ الخليج 365

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاحد الموافق 3 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

 

وزير الدفاع: اليمن ستظل عصية على مشروع الحوثي والأطماع الإيرانية

https://www.elyamnelaraby.com/493808

مقتل مواطن واثنين من أطفاله بانفجار لغم حوثي جنوب الحديدة

http://elyamnelaraby.com/493795

التحالف يقصف مواقع للمليشيات في كتاف بصعدة

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https://www.elyamnelaraby.com/493793

تحذيرات بعد انهيار سد مائي في عمران

https://www.elyamnelaraby.com/493788

https://www.elyamnelaraby.com/493762

قوات الجيش تسقط مسيَّرة حوثية في الجوف

https://www.elyamnelaraby.com/493786

التحالف يقصف مواقع للمليشيا في محافظة الجوف

https://www.elyamnelaraby.com/493783

محافظ شبوة يتفقد عدد من النقاط الأمنية والمعسكرات

https://www.elyamnelaraby.com/493774

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