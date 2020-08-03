شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مواطن واثنين من أطفاله بانفجار لغم حوثي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

قتل مواطن واثنين من أطفاله، الاثنين 3 أغسطس 2020، إثر انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي الإجرامية بالقرب من منازل المواطنين في قرية قضبه بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

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وقالت مصادر محلية، إن لغما من مخلفات مليشيات الحوثي انفجر بدراجة المواطن أحمد علي الأهدل ما أدى إلى استشهاده مع اثنين من أطفاله وهما عبده أحمد 12 عاما ويعقوب أحمد ذات 10 اعوام.

وأضافت المصادر أن الشهداء من قريه الجريبه وقد كانوا في طريقهم إلى إحدى المستشفيات في قريه القضبه لتلقي العلاج ولكنهم تعرضوا للغم حوثي وعلى أثره أودى بحياتهم، ليتم نقلهم إلى مستشفى الدريهمي