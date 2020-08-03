شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت مستشفى الخليج الدولي مستمرة.. افتتاح قسم العيون على يد امهر المتخصصين العرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ستمرارا لجهود مستشفى الخليج الدولي بتقديم الخدمات الطبية المتميزة. وتسهيل الحصول على الرعاية الطبية الكاملة بعيدا عن اعباء السفر للخارج يعلن مستشفى الخليج الدولي افتتاح قسم العيون والمعاينة مجانية وخصم ٥٠٪ من الفحوصات والعمليات باشراف الدكتور جمال المقرمي اخصائي طب وجراحة العيون



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