شكرا لقرائتكم خبر عن الان في العاصمة إنهيار جزء من سور صنعاء القديمة.. ومصدر يكشف عن السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انهيار جزء من سور صنعاء القديمة اليوم وذالك بسبب الامطار الغزيرة . وقال مصدر محلي لـ""الخليج 365"" أنهيار جزء من سور صنعاء القديمة مساء اليوم بعد اشتداد هطول الامطار وتدفق السيول . Advertisements

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