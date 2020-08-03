شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. حدث نادر لاول مرة في العالم ظهور الأسماك في الصحراء (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب فيضان سد مأرب التاريخي في تدفق كميات من المياه خارج حدود السد ليفاجأ العديد من السكان باعداد كبيرة من الأسماك التي كانت تعيش في مياه السد.

وعلق الناشط الصحفي محسن المرادي الكثيري " على هذه الظاهرة النادرة في تغريدة له بالقول "أول صحراء في العالم يوجد فيها أسماك صحراء مأرب الأسماك خرجت من السد مع النسيح اللهم لك الحمد".

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من جهته علق وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان، بالقول:

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بحر مأرب! يبدو أن سد مأرب اليوم أصبح بحراً السماءُ كريمةٌ مع أكرم أهل اليمن مُراد وبني ضبيان وجهم وعبيدة أكرم قبائل اليمن والعرب من المحيط إلى الخليج! أقول ذلك عن معرفة وتجربة! على هذه الضفاف منبِتُ سبأ الكبرى " لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ? جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ? كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ? بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ "

ستعودُ الجنتان وتعودُ البلادُ لبلادها!