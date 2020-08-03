شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار اكبر سد في صنعاء وحالة خوف وهلع تنتاب المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نهار احد اكبر السدود في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم جراء هطول الامطار الغزيرة.

وقال سكان محليون لليمن السعيد ان سد الرونة بمنطقة حبابة انهار جراء تدفق السيول الكبيرة عليه

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