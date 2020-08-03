شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا التالي الإمارات تبني 3 معسكرات جديدة في جزيرة سقطرى اليمنية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي الإمارات تبني 3 معسكرات جديدة في جزيرة سقطرى اليمنية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت القوات الاماراتية ومليشيات الانتقالي الجنوبي في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية ببناء ثلاثة معسكرات بصورة عاجلة في أطراف الجزيرة. وقال مصدر في السلطة المحلية بأرخبيل سقطرى، الاثنين، أن ضباطا إماراتيين وصلوا سقطرى على متن طائرة تابعة لشركة "رويال جيت" الإماراتية، إضافة إلى وصول أموال إماراتية للجزيرة. وذكر أن شركة الطيران "رويال جيت" استأنفت رحلاتها إلى أرخبيل سقطرى الأسبوع الماضي بعد انقطاع دام لمدة عام. وأفاد بأن الإمارات مارست ضغوطاً على ت القوات الاماراتية ومليشيات الانتقالي الجنوبي في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية ببناء ثلاثة معسكرات بصورة عاجلة في أطراف الجزيرة. وقال مصدر في السلطة المحلية بأرخبيل سقطرى، الاثنين، أن ضباطا إماراتيين وصلوا سقطرى على متن طائرة تابعة لشركة "رويال جيت" الإماراتية، إضافة إلى وصول أموال إماراتية للجزيرة. وذكر أن شركة الطيران "رويال جيت" استأنفت رحلاتها إلى أرخبيل سقطرى الأسبوع الماضي بعد انقطاع دام لمدة عام. وأفاد بأن الإمارات مارست ضغوطاً على السعودية لكي لا يتضمن الاتفاق الأخير الذي رعته المملكة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي شرط إعادة الأمور إلى نصابها في سقطرى. وحذر المصدر من تجاوز وضع سقطرى وإبقائها خارج إطار الشرعية واعتبارها صفقة ترضية لأطماع الإمارات. وأكد أن قوات خفر السواحل التابعة للحكومة في سقطرى أخلت مسؤوليتها عن تأمين الميناء الأسبوع الماضي بعد اقتحامه من قبل عناصر تابعة للانتقالي في ظل وجود قوات الواجب السعودية. وقال إن الانتقالي سيطر بشكل كلي على المطار والميناء في الجزيرة، وبات يعد لإنزال إماراتي يتضمن معدات وأسلحة. وأوضح المصدر أن مصداقية السعودية باتت على المحك بعد وعودها للرئيس عبد ربه منصور هادي بإعادة الوضع في سقطرى لما قبل انقلاب الانتقالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا التالي الإمارات تبني 3 معسكرات جديدة في جزيرة سقطرى اليمنية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.