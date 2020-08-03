شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذيرات بعد انهيار سد مائي في عمران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 انهار سد مائي، الاثنين 3 اغسطس 2020م، في مديرية ثلا محافظة عمران اثر كثافة تدفق سيول الامطار عليه.

Advertisements وذكرت مصادر محلية ان سد الرونة المائي بمنطقة حبابة بمديرية ثلا في محافظة عمران، انهار بشكل شبه كلي نتيجة تدفق السيول بشكل كثيف خلال اليومين الماضيين. وأشارت المصادر ان السيول تتدفق بكثافة باتجاه مدينتي عمران وشبام كوكبان مخلفا اضرارا كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم. واطلق ناشطون تحذيرات للمواطنين من الاقتراب او التواجد في مجاري السيول والمستنقعات والمصبات المائية داعين ملاك المنازل الواقعة في مجراه باخلائها

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