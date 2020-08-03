قوات الجيش تسقط مسيَّرة حوثية في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ الجوف أسقطت القوات الحكومية طائرة استطلاع مسيرة حوثية كانت قد أطلقتها المليشيات باتجاه مواقع قوات الجيش شرق عاصمة الجوف.

Advertisements وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش أسقطت مساء الاحد طائرة استطلاعية حوثية في سماء شرق مديرية الحزم . وأشار المصدر الى ان الطائرة تستخدمها المليشيات في تنفيذ عمليات استطلاع وتصوير لمواقع وتجمعات القوات الحكومية بهدف ضربها بالصواريخ وتكبيدها خسائر. وتأتي هذه الهجمات بالطيران المسير بعد الفشل الذريع الذي تتكبده المليشيات الحوثية في محاولة التقدم شرق الحزم

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