- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يتفقد عدد من النقاط الأمنية والمعسكرات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
زار محافظ شبوة عدد من المعسكرات والنقاط الامنية بمركز المحافظة.. ناقلا للضباط والصف والجنود تهاني فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بعيد الأضحى.
وأشاد المحافظ بصمود منتسبي الأمني في مواقعهم وتأدية واجباتهم ..مشيدا بجاهزيتهم العالية وادوارهم في تحقيق حالة الامن والاستقرار التي تنعم بها المحافظة وحثهم على مضاعفتها من اجل الحفاظ عليها وحماية المصالح العامة والخاصة فيها.
وأكد اهتمام السلطة المحلية بمنتسبي الاجهزة الأمنية لتمكينها من مواجهة التحديات الامنية التي تواجهها المحافظة في هذه المرحلة.
رافقه مدير الأمن العميد عوض الدحبول وقائد قوات الامن الخاصة العميد عبدربه لعكب وقائد شرطة الدوريات العقيد عبداللطيف ظيفير
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ شبوة يتفقد عدد من النقاط الأمنية والمعسكرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.