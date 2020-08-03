محافظ شبوة يتفقد عدد من النقاط الأمنية والمعسكرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

زار محافظ شبوة عدد من المعسكرات والنقاط الامنية بمركز المحافظة.. ناقلا للضباط والصف والجنود تهاني فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بعيد الأضحى.



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وأشاد المحافظ بصمود منتسبي الأمني في مواقعهم وتأدية واجباتهم ..مشيدا بجاهزيتهم العالية وادوارهم في تحقيق حالة الامن والاستقرار التي تنعم بها المحافظة وحثهم على مضاعفتها من اجل الحفاظ عليها وحماية المصالح العامة والخاصة فيها.

وأكد اهتمام السلطة المحلية بمنتسبي الاجهزة الأمنية لتمكينها من مواجهة التحديات الامنية التي تواجهها المحافظة في هذه المرحلة.

رافقه مدير الأمن العميد عوض الدحبول وقائد قوات الامن الخاصة العميد عبدربه لعكب وقائد شرطة الدوريات العقيد عبداللطيف ظيفير