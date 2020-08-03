مقتل مواطن و2 من أبناءه بانفجار لغم حوثي جنوب الحديدة

قتل مواطن و2 من أطفاله، اليوم الاثنين، بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية في وقت سابق، في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة (غرب اليمن).



وقال مصدر عسكري، إن المواطن " أحمد علي الأهدل" ـ 50 عاماً ـ قتل وطفليه (يعقوب و عبده) بانفجار لغم أرضي أثناء مرورهم بدراجة نارية نهار اليوم الإثنين، في طريق فرعية بمديرية الدريهمي.



وينحدر الضحايا من قرية الجريبة التابعة لمديرية الدريهمي، وفق المصدر.



وتسببت الألغام الحوثية بمقتل وإصابة المئات خلال سنوت الحرب، في محافظة الحديدة التي تعد من أكبر المحافظات اليمنية، من حيث ضحايا الألغام .

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