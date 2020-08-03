فيديو مسرب يكشف تحالف إخوان اليمن مع ايران تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف فيديو مسرب، عن تحالف حزب الإصلاح اخوان اليمن، مع إيران وتركيا، للسيطرة على ميناء المخا ومضيق باب المندب وممر الملاحة الدولية.



وظهر القائد العسكري الإخواني في تعز، عبده فرحان المخلافي المكنى بـ"سالم"، يبشر في الفيديو، بأن تركيا قد وعدتهم بتقديم عربات وأسلحة، وأن إيران أيضا أصبحت في صفهم.

وتحدث سالم، في الفيديو الذي بثته "قناة الحجرية" عبر يوتيوب وتناقلته وسائل إعلام محلية، عن ملامح لتوحيد الجبهة الداخلية اليمنية، في إشارة إلى التحالف مع مليشيا الحوثي الانقلابية، ضد الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية.

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ولم يتوقف القيادي الإخواني عن تمجيد الدور التركي والإيراني المرتقب، بل وجه إساءات للتحالف العربي، تتطابق مع ما تورده وسائل إعلام حوثية، بتنفيذ هجمات إرهابية بالشريط الحدودي مع السعودية.

ويعد" سالم"، قائدا للجناح العسكري للإصلاح في مدينة تعز، وفي العام 2018، انتزع الإخوان قرارا بتعيينه مستشارا لقائد محور تعز العسكري وتم ترقيته إلى رتبة عميد.

وقام سالم، الذي شارك في حرب أفغانستان بصفوف أسامة بن لادن، بالسيطرة على مفاصل القرار العسكري في تعز طيلة السنوات الماضية، وأفشل عملية تحريرها من مليشيا الحوثية من أجل تكديس الأسلحة لمعارك جانبية.

وقوبلت التسريبات الإخوانية، بتفاعل واسع في منصات التواصل الاجتماعي باليمن