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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التوقيع على اتفاقيات مشاريع جديدة مع منظمة سوليداريتي انترناشيونال الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
وقع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، اتفاقيتين لمشروعين تنظمهما وستنفذهما منظمة سوليداريتي انترنا شيونال الفرنسية في المديريات المحررة جنوب المحافظة.
يتضمن المشروع الأول استجابة متكاملة ومتعددة القطاعات للأحداث الطارئة والمفاجئة الحادة للسكان المتضررين من الحرب التي اشعلتها ميليشات الحوثي الانقلابية ويهدف إلى المساهمة في الحد من حالات الوفيات للمرضى المرتبطة بسوء التغذية.
ويركز المشروع الثاني على المساهمة في الاحتياجات الطارئة والحرجة والمفاجئة في مجال المياه والصرف الصحي والمأوى، ويستهدف الأشخاص الأكثر ضعفاً والنازحين والمجتمعات المضيفة ذات الاحتياجات للمياه والصرف الصحي والنظافة.
وثمن المحافظ جهود المنظمة التي أسهمت بشكل فعال للتخفيف من معاناة النازحين وسكان المناطق المستضيفة، مطالباً ببذل المزيد من الجهود لتغطية الاحتياجات اللازمة نتيجة ازدياد الكثافة السكانية في المديريات المحررة التي تستقبل النازحين يومياً القادمين من المناطق التي مازالت تحت سيطرة الميليشات.
يذكر ان منظمة سوليداريتي انترنا شيونال الفرنسية نفذت ثلاثة مشاريع خلال العام الماضي في المديريات المحرر بمحافظة الحديدة، تركزت في التغذية والمجاعة والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية للأشخاص.
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