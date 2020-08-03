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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فتح يدعو المنظمات لارسال فرق الاغاثة للمحافظات المتضررة من السيول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، ان تداعيات واثار المنخفض المداري في المحافظات محل متابعة مستمرة من القيادة السياسية والحكومة.
وقال فتح في تصريحات صحفية وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توجيهات رئيس الجمهورية تقضي بتسخير كافة الإمكانيات لمواجهة هذه التداعيات وتقديم كافة الاحتياجات الضرورية للمتضررين بصورة عاجلة.
وخاطب فتح منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن بتوجيه المنظمات الاممية لإرسال الفرق الإغاثية والانسانية إلى المحافظات المتضررة، وتقديم المساعدات الإغاثية الطارئة للمتضررين، ومساندة جهود السلطات المحلية في مواجهة تداعيات واثار الأمطار والسيول.
ووجه فتح السلطات المحلية بسرعة حصر الأضرار والرفع بتقارير عاجلة، والتنسيق مع المنظمات الدولية والاممية في تلافي الأضرار وتقديم المساعدات العاجلة والشاملة للمواطنين.
وأهاب فتح بمنظمات المجتمع المدني بحشد كافة الجهود والإمكانات ومساندة جهود السلطات المحلية في تلافي الأضرار الناتجة عن السيول والأمطار.
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