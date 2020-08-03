ذمار: تضرر عشرات المنازل جراء الأمطار والانهيارات الصخرية ذمار ـ يمن شباب نت الإثنين, 03 أغسطس, 2020 - 11:22 صباحاً [ ذمار: تضرر عشرات المنازل جراء الأمطار والانهيارات الصخرية ] تسببت الأمطار الغزيرة والانهيارات الصخرية الناتجة عنها، بتضرر عشرات المنازل في محافظة ذمار، جنوب صنعاء.



وقالت مصادر محلية بمحافظة ذمار، إن عشرات المنازل وبعض الطرقات في مديرية عتمة تضررت بفعل الامطار الغزيرة التي شهدتها المديرية.



وأضافت "بعض المنازل تضررت نتيجة الامطار الغزيرة بشكل مباشر فيما تضررت منازل اخرى بسبب الانهيارات الصخرية التي سببتها غزارة الامطار".



وأشارت المصادر إلى موجة نزوح شهدتها المديرية بعد الانهيارات الصخرية في المرتفعات الجبلية، التي الحقت أضراراً كبيرة بعدد من الطرق الصغيرة والضيقة في المنحدرات الجبلية والأودية.



وتشهد معظم المحافظات اليمنية أمطار موسمية مخلفة أضرار مادية وبشرية وسط تحذيرات من مركز الأرصاد من استمرار تلك الأمطار خلال الأسبوعين القادمين.



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