شكرا لبحثكم عن خبر أعضاء في رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي يزورون "الحامدي" مدير شرطة عدن الى منزله بالمكلا .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زار العميد أحمد محمد بامعلم، واﻷستاذ عقيل محمد العطاس عضوا هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، امس الأحد، اللواء محمد أحمد الحامدي المدير العام لأمن العاصمة عدن، في منزله بمدينة المكلا.

وخلال الزيارة التي، شارك فيها أيضاً الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت، ونائبه لشؤون الجامعات، الدكتور حسن صالح العمودي، هنأت قيادات الانتقالي الحامدي، بعيد الأضحى المبارك، وتعيينه مديرا عاما لأمن العاصمة عدن.

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وعبرت قيادات الانتقالي عن تمنياتها للواء الحامدي التوفيق والسداد في مهامه الأمنية في عدن، مؤكدة ثقتها في خبراته الأمنية وحنكته الإدارية للقيام بهذه المهمة الجسيمة وتأديتها بكل همة واقتدار .

ومن جانبه رحب اللواء الحامدي بقيادات الانتقالي، وتبادل معهم التهاني بعيد الأضحى المبارك، وشاكرا زيارتهم له.