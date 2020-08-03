شكرا لبحثكم عن خبر انهيار خطير للعملة الوطنية .. الدولار يقترب من الـ 800 ريال اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اخر تحديثات اسعار صرف العملات الاجنبية صباح اليوم الإثنين 3 اغسطس 2020م وكانت الاسعار كالتالي : اسعار الصرف في صنعاء الريال السعودي شراء 157.5 ريال بيع 157.7 ريال الدولار الامريكي شراء 596.5 ريال Advertisements بيع 599 ريال اسعار الصرف في عدن الريال السعودي شراء 199.5 ريال بيع 200 ريال الدولار الامريكي شراء 758 ريال بيع 760 ريال

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