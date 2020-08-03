أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين الموافق 3 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي:

"الدعم والإسناد" تدشن برنامج زيارات الوحدات العسكرية لمشاركتهم أفراح العيد https://www.elyamnelaraby.com/493671/ الأجهزة الأمنية بشرطة تعز تضبط مطلوبا أمنيا بقضية قتل https://www.elyamnelaraby.com/493672/ رصد أبرز الخروقات الحوثية خلال الـ48 ساعة الماضية https://www.elyamnelaraby.com/493679/ مركز الأرصاد يعلن عن النشرة الإنذارية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/493681/ الإمارات تدشن مشروع توزيع الأضاحي للعام الخامس في عدد من المحافظات Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/493686/ فيضان سد مأرب للمرة الأولى منذ 34 عاما https://www.elyamnelaraby.com/493688/ قذيفة حوثية تستهدف منزل مواطن في قرية شمال قعطبة بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/493702/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/493657/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة عدن https://www.elyamnelaraby.com/493658/ نشر أسعار الخضروات والفواكه في أسواق صنعاء.. تعرف عليها https://www.elyamnelaraby.com/493659/

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