شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم الجمعة المقبل جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري . Advertisements وسيصدر الحكم غيابياً بحق أربعة متهمين منتمين لحزب الله ، وسط بعض الشكوك حول مصداقية المحاكمة بسبب رفض حزب الله تسليم المتهمين ، واعتماد المحكمة على تسجيلات هواتف خلوية . وتعد تلك القضية من أبرز العوامل التي غيرت وجه لبنان ، فيما تم إنشاء المحكمة بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة قبل 13 عام ، ويدعي حزب الله انها "مسيسة" .

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