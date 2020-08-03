شكرا لبحثكم عن خبر سيول جارفة تجتاح العاصمة صنعاء .. وصواعق رعدية تضرب عددًا من المناطق.. شاهد أول (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشهد العاصمة اليمنية صنعاء، أمطارًا رعدية غزيرة، منذ عصر الأحد، أدت إلى فيضان مجاري السيول، في حين ضربت 23 صاعقة رعدية مناطق متفرقة من المدينة.

وقال سكان محليون إن الأمطار التي هطلت على المدينة منذ صباح اليوم وما تزال مستمرة حتى اللحظة أدت إلى انقطاع حركة المرور في عدد من الاحياء وفيضان مجاري السيول.

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إلى ذلك قال خبير أرصاد إن أكثر من 23 صاعقة رعدية ضربت مناطق متفرقة في صنعاء وضواحيها، متزامنة مع هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح الشديدة.

وأوضح تركي المحيا أن البروق شوهدت على طول مناطق شرق العاصمة صنعاء رغم أنها بعيدة، وأن “السمحاق الثقيل” غطى سماء المدينة.

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