شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: تركي الفيصل يكشف رد صدام حسين على رسالة الملك فهد قبل الغزو العراقي للكويت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق، الأمير تركي الفيصل، عن بعض الأحداث التي وقعت في الأيام التي سبقت غزو العراق للكويت، والذي وقع في يوم 2 أغسطس عام 1990م.

وقال في لقاء له مع صحيفة “القبس” الكويتية، إنه قبل وقوع الغزو كان في الولايات المتحدة الأمريكية والتقى في البيت الأبيض مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق برنت سكوكروفت، وتبادل معه المعلومات بخصوص تحركات عراقية بالقرب من الحدود الكويتية.

وأشار إلى أنه تواصل مع مكتبه في الرياض، وعلم أنه في اليوم السابق رصدت الاستخبارات السعودية تحركات عراقية وتواجد أفراد أقل من العشرات على جزيرتي فيلكا ووربة الكويتيتين، وأبلغت الكويت بذلك، إلا أن أحدا لم يكن يعتقد أن ذلك بداية للحشود بالدبابات.

وأوضح أنه زار العراق قبل الغزو بشهرين للتشاور مع العراقيين، والتقى مع صدام حسين وأبلغه برسالة من الملك فهد بعدم التصعيد، وردّ صدام بأنه ليس لديه توجه سلبي تجاه الكويت.

وأضاف: كل المعلومات عن الحشود العراقية على حدود الكويت كانت تبلغ عبر جهاز الاستخبارات إلى الملك فهد والمسؤولين، برغم التطمينات من العراقيين بعدم القيام بأي عمل، وأن صدام لم يخفِ الحشود ولم يحاول أن يخفيها.

وتابع: صدام كان يبرر تحرك القطارات التي تحمل معدات عسكرية وتتوجه من بغداد ومناطق أخرى إلى قرب الحدود مع الكويت بأن ذلك لغرض القيام بمناورات عسكرية لا أكثر.

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