الإمارات تدشن مشروع توزيع الأضاحي للعام الخامس في عدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني" الهلال الاحمر" وللعام الخامس على التوالي ..مشروع توزيع الأضاحي في عدد من المحافظات استفاد منها أكثر من 14 ألف نسمة في محافظات حضرموت وشبوة والساحل الغربي الحديدة وتعز.



فقد قامت الهيئة بشراء /2250 / رأس غنم من السوق المحلية وذبحها وتوزيع لحومها على مستحقيها من الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام و الأرامل في مختلف مديريات محافظة حضرموت والمستهدف الوصول إلى 9 آلاف مستفيد.

وفي الساحل الغربي تم توزيع الأضاحي على 2100 نسمة من الأسر المعوزة والمتعففة.

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وشملت عمليات التوزيع مخيم العليلي الذي تقطنه 1200 أسرة إضافة إلى الأسر الفقيرة في الأحواش بمديرية الخوخة الساحلية في الحديدة.

وفي شبوة تم توزيع الأضاحي على 2500 نسمة حيث قام الفريق الميداني التابع للهيئة بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة والأشد فقراً في كل من مديرية ميفعة ومديرية رضوم.

وعبرت الأسر المستفيدة عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة في عيد الاضحى.