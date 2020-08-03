شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بصورة عفوية : الفنانة منة عرفه تكشف حقيقة برنامج "رامز مجنون رسمي" وتضع قناة MBC في ورطة وموقف محرج .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت قناة الجزيرة وعبر مذيعتها آنيا الأفندي، عن فضيحة مدوية لبرنامج رامز جلال لهذا العام، في أولى حلقاته مع الفنانة المصرية غادة عادل.

وقالت آنيا في تغريدة على "تويتر" : "برنامج تافه وسخيف ومن الواضح ان الفنانة المصرية غادة عادل كانت على علم مسبق بما سيحدث".

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وأضافت: "أول مرة أشوف ضيفة في برنامج ترتدي حذاء مقاوم للماء يصلح للباحثين عن المغامرات".

وتابعت: "تكاليف باهظة.. لرسالة رخيصة تعتمد على التجريح اللفظي والعنف الجسدي".

وفي تغريدة أخى قالت: "أصبح الصعق الكهربائي والتعذيب بالماء ورفع الإنسان من رجليه ورأسه في الاسفل (وهو الأسلوب الذي تعتمده بعض الدول العربية في مراكزها الأمنية) مصدر إلهام للبرامج الترفيهية !! هو احنا ناقصين!!!".

أروى تنفي

وثار جدل واسع حول حقيقة مقالب برنامج "رامز مجنون رسمي"، الأمر الذي جعل مقدمة البرنامج لهذا العام الفنانة أروى، نفي ذلك في تصريحات صحافية.

وقالت أروى: "في هذا الموسم انا متأكده ان ولا ضيف من ضيوف برامج رامز مجنون رسمي يعلم اذا كان برنامج مقالب، والحقيقة يوجد مصداقية في هذا الموسم".

وأضافت الفنانة أروى قائلة: "دايماً بتابع رامز كل سنه وبحب برنامجه جداً، ورامز عودنا انه يكون محط انظار الناس في كل رمضان، ولم احصل حتى الان على شرف ضيف مقلب رامز، كل مره كنت بدعى كان بيحصل ظرف واعتذر، وبعدها اكتشف انه برنامج رامز للمقالب".

صور بسمة ومنه

لكن نفي أروى لم يفي بالغرض، خصوصا بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صور مسربة، ظهرت فيها الفنانة الشابة منة عرفة تستعرض إطلالتها التي اعتمدتها في برنامج رامز مجنون رسمي.

وأثارت الصور جدلا واسعا بعد أن ظهرت ملابس الفنانة بسمة على الكرسي الخلفي في نفس الغرفة، التى كانت ترتديها فى برنامج "رامز مجنون رسمي" الأمر الذي أكد للجمهور أن البرنامج مفبرك وأن بسمة ومنة تلاقوا معًا لتصوير حلقاتهما.