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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الأرصاد يعلن عن النشرة الإنذارية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
عدن - الخليج 365
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، عن النشرة الإنذارية المتوقعه بإذن الله تعالى.
وأضاف المركز، بأن الأمطار سجلت في بعض محطات الرصد في كلاً من حجه 0.2.0 ملم وريمة 1.0 ملم واب 00.3 ملم وكان معظم الهطول خارج المحطات، جعلها الله امطار خير وبركة.
وتوقع المركز الوطني للارصاد حالة من عدم الاستقرار في الأجواء على أجزاء واسعة من البلاد مع هطول أمطار غزيرة متفاوتة الشدة على أجزاء واسعة من البلاد.
ووفقا للمركز، فمن المتوقع هطول أمطار (متوسطة الى الغزيرة) مصحوبة بالعواصف الرعدية و رياح هابطة شديدة السرعة على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية من (صعدة شمالا الى تعز ولحج جنوبا) وخاصة على محافظات (المحويت، حجة، صعدة، عمران) وعلى الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية لمحافظات (المهره، حضرموت، شبوه، وابين، مأرب والجوف).
وتابع "كما تتأثر المناطق الساحلية الغربية واجزاء متفرقة من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها بهطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية".
وحذر المركز الوطني للأرصاد الاخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها وخاصة سائقي المركبات عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والطينية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبيلة أثناء وبعد هطول الأمطار كذلك الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات أثناء نشاط العواصف الرعدية
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