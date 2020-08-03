الأجهزة الأمنية بشرطة تعز تضبط مطلوبا أمنيا بقضية قتل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

تعز - الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة تعز المدعو (ع.ر ) والذي أقدم على جريمة قتل المواطن شهاب أمين الجيلاني في منطقة الخط الدائري لأسباب مجهولة.



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وفي تصريح للإعلام الأمني، أوضح مصدر أمني بأن قوات الأمن الخاص بقيادة الرائد شاكر الراجحي وبالتنسيق مع مدير قسم شرطة السواني الرائد ابراهيم المخلافي وبعد وصول البلاغ وبإشراف مباشر من قبل مدير عام الشرطة العميد منصور عبدالرب الأكحلي تم التحرك السريع ورصد مكان الجاني حيث أُلقي القبض عليه وتم إيداعه في الحجز لإستكمال الإجراءات القانونية بحقه والتحقيق معه لكشف ملابسات الجريمة وإحالته للجهات المختصة لينال جزاءه الرادع ويأتي هذا في إطاراليقضة العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية بشرطة تعز في مكافحة الجريمة وضبط المطلوبين أمنيا.

ووجه مدير عام شرطة محافظة تعز كلمة شكر وتقدير للرائد شاكر الراجحي ولأفراده الذين تمكنوا من ضبط القاتل وايداعه الحجز مثمنا اليقظة العالية والحس الأمني الذي تحلوا به بالتنسيق مع قسم شرطة السواني مؤكدا بأن هذا النجاح يضاف إلى قائمة النجاحات السابقة التي حققتها شرطة تعز بمختلف وحداتها وأجهزتها المختلفة في ضبط المطلوبين والحد من انتشار الجريمة.

وأكدت شرطة تعز أنها لن تتهاون في ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسكينة واستقرار مدينة تعز ومناطقها المحررة واستهداف حياة المواطنين فيها ، داعية جميع المواطنين الى التعاون معها والإبلاغ الفوري عن تواجد أي مشتبهين أو مطلوبين أمنيا