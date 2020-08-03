"الدعم والإسناد" تدشن برنامج زيارات الوحدات العسكرية لمشاركتهم أفراح العيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

أبين الضالع - الخليج 365

قام عدد من قيادات الدعم والإسناد بزيارات ميدانية للواحدات العسكرية التابعة لقوات الدعم والإسناد في أبين والضالع نقلوا خلالها تحيات وتهاني العميد محسن الوالي، القائد العام لقيادة وأفراد الوحدات بمناسبة حلول العيد ،كما باركوا لهم الانتصارات في جبهتي أبين والضالع.



حيث قام العقيد عوض السعدي، رئيس عمليات الدعم والإسناد والعميد نبيل شيخ، مدير دائرة القوى البشرية والعميد عبدالحكيم الكوبي نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي بزيارة قيادة قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع والتقوا بالعقيد إحمد قائد صالح، وعدد من منتسبي الحزام هنّأوهم بالعيد المبارك ونقلوا إليهم تهاني قيادة الدعم والإسناد ممثلة بالعميد محسن الوالي وأركانه العميد نبيل المشوشي، منوهين أن الزيارة جاءت تنفيذاً توجيهاتهم، سائلين من العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير متمنين لهم التوفيق في أداء مهامهم.

كما باركوا الانتصارات التي حققتها القوات الجنوبية على المليشيات الحوثية في جبهات القتال بالمحافظة،معبرين عن شكرهم للمرابطين من أبطال القوات المسلحة الجنوبية وصمودهم في مواقع الشرف والبطولة .

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من جهة أخرى قام العقيد عادل الصانبي، مدير مكتب القائد العام لقوات الدعم والإسناد والعقيد صامد بعوة، نائب مدير الإمداد والتسليح العسكري والدكتور عبدالعزيز مدير مكتب مدير الدائرة الصحية بزيارة مماثلة إلى مقر قيادة كتيبة "حزم2 في مصنع بحلس، وعدداً من النقاط العسكرية التابعة للقطاع الشرقي ونقطة العلم المركزية "وكان في استقبالهم قادة وأفراد تلك النقاط حيث هنأوهم بمناسبة العيد وحثوهم على رفع الجاهزية خلال أيام العيد، وأشادوا بما حققوه من إنجازات أمنية من خلال ضبط المهربات والقبض على الخارجين عن القانون والعناصر الإرهابية وتامين البوابة الشرقية للعاصمة عدن.

من جانب آخر تفقد مدير دائرة الشؤون القانونية المحامي ماجد الطويل ونائب مدير الرقابة والتفتيش القائد حيدرة جبران والقائد عامر نائب دائرة التقاعد المرابطين بجبهة أبين.

وحيا الطويل وجبران وعامر بطولة واستبسال أفراد القوات الجنوبية في مواجهة قوى الفساد والإرهاب، شاكرين تضحياتهم وتحملهم الصعاب في سبيل الدفاع عن الدين والوطن ومكتسباته.