شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تتحدث عن سبب مغاير لاستدعاء اللواء طيمس الى الرياض والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
ذكرت مصادر خاصة لموقع المشهد الدولي ان الاسباب الحقيقة لاستدعاء اللواء صالح طيمس إلى الرياض هي لإعداد خطة لخروج قوات المنظمة العسكرية الاولى للمشاركة في عمليات عسكرية في مارب ضد الميليشيا.
وذكرت المصادر أن نائب رئيس الجمهورية وقع أوامر تقضي بانسحاب قوات المنطقة العسكرية الاولى من سئيون مقابل إبقاءه في منصبه كنائب لرئيس الجمهورية.
وكانت قد قالت مصادر محلية اليوم أن طائرة خاصة سعودية وصلت إلى حضرموت فى وقت سابق اليوم ونقلت اللواء صالح طميس قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 مدرع وانه يتوقع تعيينه وزيرا للدفاع .
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